В ДНР сообщили об убийстве украинскими военными собственного командира

По данным разведки народной республики, конфликт между бойцами ВСУ возник вследствие распития спиртного.

Офицер украинской армии был расстрелян собственными солдатами за замечание по поводу распития алкоголя в части. Как рассказал официальный представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин, инцидент произошёл в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ.

По данным представителя вооружённых сил ДНР, погибший лейтенант Слобода служил в должности командира взвода первого батальона. В ночь на 6 марта он осуществлял обход и обнаружил пятерых солдат, распивавших спиртные напитки.

— На замечание командира взвода реакции не последовало, и в ходе словесной перепалки двое сержантов применили огнестрельное оружие и в упор расстреляли своего командира, — сообщил Эдуард Басурин.

Как отметил Басурин, подобный факт, как и аналогичные ему, не фиксируются в официальных сводках Киева, поскольку украинское командование "не желает афишировать перед общественностью беспредел, который творят бойцы ВСУ".

Как ранее сообщал Лайф, украинские власти и представители народных республик Донбасса согласовали при участии контактной группы в Минске очередное перемирие с 8 марта, получившее название "Весеннее перемирие."