Москвичей призвали не парковать машины под деревьями из-за сильного ветра

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Москвичей призвали не парковать машины под деревьями из-за сильного ветра

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Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Водителей в Москве призвали не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра. Об этом в "Твиттере" сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В центре напомнили, что в честь праздника 8 Марта парковка в столице будет бесплатной.

Ранее Лайф рассказывал о погоде в Москве 9 марта. Сегодня столичных жителей ожидает потепление, которое будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с.

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