Москвичей призвали не парковать машины под деревьями из-за сильного ветра

Водителей в Москве призвали не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами из-за сильного ветра. Об этом в "Твиттере" сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В Москве сегодня ветер (перемен, конечно. С весны на зиму). Сильный - с порывами до 17 м/с. Паркуйтесь бесплатно (в честь праздника), но остерегайтесь деревьев и рекламных щитов. pic.twitter.com/PE9itVQQ8U — ЦОДД (@gucodd) 9 марта 2019 г.

В центре напомнили, что в честь праздника 8 Марта парковка в столице будет бесплатной.

Ранее Лайф рассказывал о погоде в Москве 9 марта. Сегодня столичных жителей ожидает потепление, которое будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с.