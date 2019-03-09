Стало известно место прощания с Владимиром Этушем

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Стало известно место прощания с Владимиром Этушем

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Народный артист СССР Владимир Этуш. Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Прощание с народным артистом СССР Владимиром Этушем пройдёт в Театре им. Вахтангова. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.

Дата и время будут известны позже.

Напомним, сегодня в больнице на 97-м году жизни скончался народный артист СССР актёр Владимир Этуш. Актёр известен своими многочисленными ролями в советских кинохитах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев".

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