Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга

Суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Как отмечалось ранее, Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что экс-замглавы "Росгеологии" прославился своим скандальным стримом на портале Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по игре и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.
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