Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга

Читайте также

Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга

1078

Суд арестовал на два месяца бывшего первого заместителя директора "Росгеологии" Руслана Горринга. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как отмечалось ранее, Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы "Росгеологии" прославился своим скандальным стримом на портале Twitch, во время которого угрожал расправой соперникам по игре и рассказывал о сексуальных отношениях с подчинёнными. Видеозапись разошлась по соцсетям, после чего разгорелся скандал и его уволили из госкорпорации.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×