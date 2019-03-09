"Невосполнимая потеря". Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Этуша

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице "Вконтакте" выразил соболезнования родным и близки народного артиста СССР Владимира Этуша.
— Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш. Блистательный артист, любимый всеми поколениями зрителей. Человек, без которого невозможно представить отечественный кинематограф и театр, — написал Медведев.
Глава правительства отметил уникальность таланта артиста, который сочетал в себе элегантность и удивительную искренность, эмоциональность и обаяние.
Он также отметил, что эта потеря является невосполнимой.
Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.
Прощание с ним пройдёт 12 марта в Театре им. Вахтангова. Похоронят его на Новодевичьем кладбище на Аллее актёров Театра имени Вахтангова.
Ранее соболезнования выразил президент России Владимир Путин.
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