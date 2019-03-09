В Чувашии заявили, что слова чиновника о лени учителей исказили

Высказывания главы Администрации Чувашии Юрия Васильева о бюджетниках были искажены средствами массовой информации. Об этом сообщили в заявлении пресс-службы.

Как уточняется, Васильев в ходе выступления на Госсовете вообще не упоминал слова "лень" и "ленивые".

Отмечается, что он только рассказал, каким образом в республике исполняют указ президента России Владимира Путина об обеспечении соответствующего уровня зарплат работников образования.

— Было озвучено, что у учителей, которые работают на полставке, заработная плата складывается ниже установленных индикаторов, предусмотренных указами президента России. У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы, — отметили в сообщении.

Как сообщал Лайф, ранее СМИ передавали высказывания Васильева о том, что маленькую зарплату получают те, кто мало работает.