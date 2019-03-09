"Мало работают". Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников

Руководитель Администрации Чувашии Юрий Васильев объяснил маленькую зарплату бюджетников. Он считает, что хорошую зарплату получают трудовые, остальные просто мало работают, сообщает портал "Версия".

— На самом деле есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату, — сказал он.

Неосторожные высказывания российских чиновников в последнее время вызывают неоднозначную реакцию в обществе. К примеру, ранее волгоградский депутат Гасан Набиев на внеочередном заседании областной думы назвал тунеядцами и алкашами тех, у кого пенсия 8000 рублей.