Галкин рассказал о проблемах с возвращением на сцену Пугачёвой

Ведущий, пародист Максим Галкин рассказал, что его супруге Алле Пугачёвой трудно настроиться на работу перед грядущим концертом в Кремле.

Как отметил Галкин, Примадонна сейчас всю себя посвящает заботе о детях и муже.

— Ей каждый раз сложно возвращаться на сцену и сейчас тяжело, потому что ту Аллу она уже сама не помнит, — признался ведущий в ходе программы "Он и она".

По словам Галкина, теперь Пугачёва "на сцену выходит артисткой, а не женой".

Ранее Максим Галкин опроверг появившиеся в ряде СМИ слухи о якобы перенесённой операции на сердце у Примадонны. О том, что со здоровьем Пугачёвой всё в порядке, Лайфу рассказала и её концертный директор Елена Чупракова.

Напомним, ранее жители России назвали Аллу Пугачёву любимой певицей.