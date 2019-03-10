Не менее 20 тысяч человек собрал митинг в поддержку Мадуро

Не менее 20 тысяч человек участвовали в митинге в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро у дворца Мирафлорес.

Как сообщает ТАСС, митинг проходил под лозунгами в защиту мира и права страны самостоятельно определять своё будущее.

Напомним, в Венесуэле идёт противостояние легитимной власти в лице Николаса Мадуро и оппозиционного политика Хуана Гуайдо, который объявил себя "временным главой государства".

Также ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин передал венесуэльскому коллеге Николасу Мадуро слова поддержки и солидарности.