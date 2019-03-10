Президент Латвии призвал Европу объединиться против "российской агрессии"

Лидер соседней с Россией страны высказал опасения, что после событий на Украине "нападение" может произойти и в другом "европейском государстве".

Латвийский лидер Раймондс Вейонис не исключил, что Россия может атаковать одну из стран Европы, пишет Spiegel. Он заявил изданию, что Москва ведёт "агрессивную геополитику".

— Нам нужен надёжный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину напала. Европа должна быть единой, — сказал Вейонис.

В то же время он признал, что у Риги и Москвы общие экономические интересы, а большинство русскоязычных граждан страны поддерживают российские власти.

Как ранее писал Лайф, в ноябре прошлого года президент Латвии высказался за продление антироссийских санкций ЕС.