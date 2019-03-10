Президент Латвии призвал Европу объединиться против "российской агрессии"

Латвийский лидер Раймондс Вейонис не исключил, что Россия может атаковать одну из стран Европы, пишет Spiegel. Он заявил изданию, что Москва ведёт "агрессивную геополитику".
— Нам нужен надёжный сдерживающий фактор, чтобы однажды Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину напала. Европа должна быть единой, — сказал Вейонис.
В то же время он признал, что у Риги и Москвы общие экономические интересы, а большинство русскоязычных граждан страны поддерживают российские власти.
Как ранее писал Лайф, в ноябре прошлого года президент Латвии высказался за продление антироссийских санкций ЕС.
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