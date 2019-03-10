В США 26 женщин спасли из сексуального рабства в массажных салонах

Как стало известно, многих из них заставляли заниматься проституцией более 20 часов в сутки.

В США полиция спасла из сексуального рабства в массажных салонах 26 уроженок Китая, которых обманным путём заманили на работу в Сиэтл. Как сообщается на сайте правительства города, расследование велось на протяжении трёх с половиной лет ФБР, Министерством внутренней безопасности США и полицией Сиэтла.

В результате были задержаны шесть человек, которых подозревают в содействии проституции и отмывании денег. Кроме того, отмечается, что у них были найдены и изъяты наличные деньги и оружие.

— Управляющие этих массажных салонов получали большую выгоду от преступной схемы, — сообщили правоохранители.

Спасённым женщинам от 20 до 60 лет. Многие из них содержались в суровых условиях и должны были заниматься проституцией более 20 часов в сутки.

В январе Лайф писал, что россиянок и украинок спасли из сексуального рабства в Испании.