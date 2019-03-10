Трамп попросит у конгресса полмиллиарда долларов на изучение Луны

Общий бюджет NASA в этом финансовом году оценивается в 21 миллиард долларов США.

Для ускорения исследования Луны администрация президента США Дональда Трампа запросит у конгресса дополнительно 500 миллионов долларов финансирования для NASA в следующем году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Знакомые с ситуацией люди рассказали журналистам, что финансирование пойдёт на ускорение сотрудничества между правительством и частными предприятиями. Речь идёт о создании кораблей для полёта на спутник Земли.

В конце февраля в NASA сообщили, что подумают над привлечением украинских предприятий к реализации проектов в сфере исследования Луны.

Ранее сегодня Лайф рассказывал, почему закрылся амбициозный проект СССР по изучению естественного спутника Земли.