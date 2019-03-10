Ответственный за дороги украинский чиновник попал в ДТП из-за ямы

Несмотря на это, он со всей серьёзностью сообщил, что в этом году на ремонт трасс выделено 600 млн гривен (полтора миллиарда рублей).

Заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань посещал Закарпатье и инспектировал состояние дорог, готовность аэропорта Ужгорода, когда его автомобиль попал в аварию как раз из-за плохого состояния дорожного полотна. Колесо машины провалилось в яму, а затем транспорт отбросило в кювет.

— Дорогами солнечного Закарпатья — 12 часов в машине: Львов — Рахов — Солотвино — Мукачево — Ужгород — Свалява — Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09 ... Наша машина даже из-за ямы вылетела в кювет — хорошо, что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо, — пишет Довгань на своей странице в "Фейсбуке".

Из-за качества асфальта в прошлом месяце чуть не застрял кортеж президента Украины Петра Порошенко. А в Киеве однажды прямо рядом с домом мэра города Виталия Кличко в яму провалился автобус с детьми.

Летом этого года Украина заняла одно из последних мест международного рейтинга качества дорог. Правда, Россия обогнала Незалежную не сильно и оказалась на 114-м месте из 137.