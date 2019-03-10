Глава МИД Австрии: Кабриолет с автографом Путина передали на благотворительность

Деньги направят в реабилитационный центр иппотерапии для детей с ограниченными возможностями.

Ретроавтомобиль Volkswagen Beetle, на котором в Австрии оставил свой автограф президент России Владимир Путин, продали на благотворительном аукционе.

Об этом рассказала глава австрийского МИД Карин Кнайсль — напомним, белый кабриолет был свадебной машиной на её бракосочетании с финансистом Вольфгангом Майлингером.

— Она не принадлежала нам, мы получили её на время нашей свадьбы, а в день праздника сообщили гостям, что хотим затем передать её на благотворительные цели, — цитирует министра "Коммерсант".

По словам Кнайсль, деньги пойдут в помощь реабилитационному центру иппотерапии для детей с ограниченными возможностями в городе Швехат в Нижней Австрии.

Как ранее писал Лайф, российский лидер в августе 2018 года посетил свадебную церемонию Кнайсль и Майлингера, станцевал с невестой и расписался на белом авто Volkswagen Beetle. Позже стало известно, что кабриолет продали с аукциона за 20 тысяч евро.