Трамп собирается попросить ещё $8,6 млрд на строительство стены с Мексикой

Отмечается, что указанная сумма наполовину превышает ту, что американский лидер просил на строительство в текущем году.

Уже сегодня, 11 марта, президент США Дональд Трамп обратится к конгрессу с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщил один из собеседников агентства, указанная сумма на 50,8% превышает ту, что запрашивал Трамп на 2019 год ($5,7 млрд), и в шесть раз превышает бюджеты на стену за последние два финансовых года (по $1,37 млрд.). Кроме того, это на шесть процентов больше, чем общее количество денег, которые смог привлечь Трамп после ввода в США режима ЧП.

В то же время отмечается, что новое предложение американского президента-республиканца, скорее всего, опять не найдёт одобрения в конгрессе, в нижней палате которого большинством владеют демократы.

Как сообщила в интервью телеканалу Fox News Sunday экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу, Трамп преисполнен решимости довести вопрос со строительством стены до логического конца, а следовательно, это может означать, что американский лидер готов и к повторению ситуации, когда споры с конгрессом о бюджете привели к временной остановке работы Правительства США.

При этом в самом конгрессе два самых ярых противника Трампа и его стены — Чак Шумер и Нэнси Пелоси — заявили, что президент уже терпел поражение в аналогичном споре и если он попробует снова, то "повторится то же самое".