Пассажирские автобусы в РФ могут оснастить подушками безопасности

В ближайшем будущем все пассажирские автобусы в России могут быть оборудованы подушками безопасности — с соответствующим предложением выступила ГИБДД РФ. Об этом рассказал журналистам начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

— Подразумевается, что ремень безопасности — это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жёсткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях, — сказал Чипурин.

Он также добавил, что данная инициатива уже была внесена в Росстандарт и получила одобрение. По его словам, будет разработан государственный стандарт, который обеспечит реализацию проекта. Планируется, что это случится к началу 2020 года.

Это предложение стало ответом ведомства на слова Владимира Путина во время его выступления на итоговой коллегии МВД, в котором он отметил некоторое улучшение статистики аварийности среди пассажирского транспорта, но попросил принять "дополнительные меры на этом направлении".