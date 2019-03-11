Названа идеальная машина для российских дорог

Российский авторынок сейчас по большей части состоит из паркетников, седанов и хетчбэков.

С приходом весны тема дорог, которые всю зиму прятались под снегом и лишь готовятся показаться россиянам, становится только актуальнее, поэтому автоэксперты выяснили, какой автомобиль будет наиболее удачным приобретением для езды по России и должен ли он обладать огромным клиренсом. Об этом сообщает iReactor.

Как отмечает издание, российский авторынок в большей части состоит из паркетников, седанов и хетчбэков, и, по словам эксперта Алексея Хресина, для перемещения по России они вполне подходят, хотя и не являются машинами повышенной проходимости.

— Я объездил большую часть нашей страны и могу заверить, что на её дорогах не всё так страшно, как кажется. Внедорожник точно не нужен. Если дорога проезжая, то она проезжая и без него, — приводит портал слова эксперта.

При этом он отмечает, что некоторые россияне ошибочно причисляют паркетники к внедорожникам, хотя чисто технически это обычные универсалы с приводом на одну ось и похвастаться высокой проходимостью не могут. А пикапы, по его словам, и вовсе не применяются в России по назначению.

Подводя итог, Хресин сделал вывод, что наиболее оптимальными для России являются седаны и хетчбэки, особенно для езды в городе. А для тех, кто сомневается, что этого будет достаточно для российской весны, Лайф публиковал топ-5 самых бюджетных кроссоверов этого сезона.