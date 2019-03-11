В России уменьшилась смертность от употребления алкоголя

В 16 раз удалось снизить продажу спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкоголя.

В России снизилась смертность от употребления алкоголя и его аналогов. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Отмечается, что такая динамика наблюдается после принятых в 2016 году мер по усилению контроля за спиртосодержащей продукцией. Это, в свою очередь, позволило снизить количество суррогатного алкоголя и отравлений.

— С момента введения указанных мер отмечается снижение на две тысячи числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов, — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также рассказали, что за время действия запрета на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции было снято с продажи 659 тысяч литров такой продукции. Кроме того, отмечается, что удалось в 16 раз снизить продажу спиртосодержащих жидкостей, употребляемых в качестве аналога алкоголя. Сумма штрафов по результатам проверки составила более 102 миллионов рублей.

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