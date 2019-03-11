Житель Камчатки до смерти забил жену лопатой за пьянство накануне 8 Марта

Муж обнаружил супругу лежащей на земле у входа в дом в состоянии сильного опьянения и разозлился.

Житель Петропавловска-Камчатского до смерти забил жену за пьянство накануне 8 Марта. Как сообщили в региональном управлении МВД, преступление было совершено 7 марта.

В то время как мужчина находился в своём частном доме вместе с малолетним ребёнком, его 39-летняя супруга пила вместе со знакомыми.

Вечером женщина попыталась вернуться домой, но не дошла. Муж нашёл её лежащей пьяной на земле у входа.

— Разозлившись, мужчина схватил штыковую лопату и нанёс не менее двух ударов по голове женщины, — сообщили в ведомстве, добавив, что пострадавшая умерла 8 марта в больнице.

Как стало известно, в браке супруги прожили восемь лет. По словам подозреваемого, жена злоупотребляла спиртным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего".

Осенью 2018 года на 19 лет осудили валдайского поэта-каннибала, который 8 марта 2017 года распивал спиртные напитки вместе с девушкой 1995 года рождения, после чего вооружённый ножом мужчина нанёс знакомой множество ударов, а затем надругался над её телом. Следователям также удалось доказать факт каннибализма.