Летевший на Пхукет "боинг" сел в Красноярске из-за отказа энергосистемы

Летевший из Сургута на Пхукет "боинг-767" экстренно сел в Красноярске из-за частичного отказа энергосистемы минувшей ночью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах красноярского аэропорта Емельяново.
— Самолёт удалось посадить без повреждений, — сообщил источник. — Никто не пострадал.
Отмечается, что полёт выполнялся только с одним работающим генератором. Самолёт от полётов отстранён.
Лайф недавно писал ещё об одном инциденте с Boeing-767. В январе самолёт авиакомпании "Икар", летевший из Благовещенска в Москву, совершил вынужденную посадку также в Красноярске из-за обледеневшего клапана двигателя.
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