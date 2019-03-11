Летевший на Пхукет "боинг" сел в Красноярске из-за отказа энергосистемы

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Летевший на Пхукет "боинг" сел в Красноярске из-за отказа энергосистемы

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Фото: © Pixabay

Как выяснилось, полёт выполнялся только с одним работающим генератором. Самолёт от полётов отстранён.

Летевший из Сургута на Пхукет "боинг-767" экстренно сел в Красноярске из-за частичного отказа энергосистемы минувшей ночью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах красноярского аэропорта Емельяново.

— Самолёт удалось посадить без повреждений, — сообщил источник. — Никто не пострадал.

Отмечается, что полёт выполнялся только с одним работающим генератором. Самолёт от полётов отстранён.

Лайф недавно писал ещё об одном инциденте с Boeing-767. В январе самолёт авиакомпании "Икар", летевший из Благовещенска в Москву, совершил вынужденную посадку также в Красноярске из-за обледеневшего клапана двигателя.

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