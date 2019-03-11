Задержан пассажир, оставивший записку о бомбе на борту "Уральских авиалиний"

Из-за действий мужчины командир Airbus А321 принял решение об экстренной посадке в Баку.

Оставивший записку о бомбе на борту Airbus А321 "Уральских авиалиний" задержан. Как сообщает телеграм-канал Life Shot, лайнер уже проверили и никаких подозрительных предметов не обнаружили.

В свою очередь, "Интерфакс" уточняет, что, предварительно, записку в туалете оставил пассажир с места 35d. О мотивах мужчины пока не известно.

После экстренной посадки лайнера, на борту которого было 225 человек, по тревоге подняли и привели в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта. Напомним, самолёт вылетел из Бахрейна и должен был приземлиться в Москве.