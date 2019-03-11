Соседей девочки-маугли представят к награде за вызов полиции

СКР решил поощрить москвичей, своей бдительностью спасших жизнь пятилетнему ребёнку.

Жильцов многоэтажки на Ленинградском шоссе в Москве, благодаря которым в одной из квартир нашли больную, немытую девочку, представят к награде "За содействие". Об этом сообщает СКР.

— Уже подготовлены представления о награждении лиц, проявивших бдительность, медалями СК России "За содействие". Неравнодушие и активная гражданская позиция могут спасти кому-то жизнь, — говорится в сообщении ведомства.

Пятилетнего ребёнка среди кучи мусора и грязи нашли полицейские и спасатели, которые вскрыли дверь по настоянию жильцов дома. Оказалось, что малышка уже полгода не выходила на улицу, а последние несколько дней была дома одна без еды. Больная, немытая девочка с вросшей в шею резинкой для волос была экстренно доставлена в больницу. Её мать задержана. По словам соседей, у женщины "беда с головой".