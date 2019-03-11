"Афигенный трек". Билан пожелал Лазареву победы на Евровидении

По словам исполнителя, победа дарит артисту возможность на доли секунды "как бы подняться над планетой".

Победитель Евровидения-2008 Дима Билан пожелал победы в конкурсе участнику этого года от России Сергею Лазареву. В своём микроблоге в "Инстаграме" певец пожелал коллеге "оттянуться" на конкурсе и "дать зрителю это удовольствие, не забывая про себя".

— Оказаться снова в эйфории и почувствовать этот драйв,с твоим афигенным треком ,который так нужен всем кто хочет отвлечься от грустной зимней серости и несовершенности жизни! — написал Билан. — Искренне Желаю тебе победы,в ней столько эмоций и чувств,которые позволяют на доли секунд как бы подняться над планетой!

(Орфография и пунктуация автора сохранены.)

В то же время певец заявил, что сравнивать его с Лазаревым нет смысла, отметив, что "две параллельные прямые не пересекаются, как в творчестве, так и в познавании этого мира".

Как писал Лайф, Сергей Лазарев поедет на Евровидение с песней Scream. Ранее букмекеры оценили его шансы на победу.