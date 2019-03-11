Василий Лановой госпитализирован в Москве

Народный артист СССР Василий Лановой госпитализирован. Как сообщает телеграм-канал "112", его доставили в одну из ведомственных клиник в Москве.
Сообщается, что легенда отечественного кино перед госпитализацией жаловался на плохое самочувствие, однако подробности пока уточняются.
В середине февраля был скандал с участием актёра. Его не пустили на борт "Победы" из-за размеров ручной клади. Добавим, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил заняться делом Ланового и в случае необходимости принять процессуальное решение.
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