Мать рассказала, почему оставляла девочку-маугли одну в квартире-свалке

По её словам, она бросала малышку одну, чтобы трудиться и выплачивать огромные долги.

Мать пятилетней девочки-маугли назвала причины, по которым она оставляла маленькую дочь одну в заваленной мусором квартире. На допросе она пожаловалась на бедственное финансовое состояние. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

— [Подозреваемая] пояснила, что является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время... Она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребёнком к своему знакомому, — говорится в сообщении.

Мать также пожаловалась на наличие у неё просроченного долга за кредит и задолженности по коммунальным платежам. Чтобы раздать долги, она якобы и хотела продать столичную жилплощадь.

Следователи тщательно изучат озвученные женщиной сведения. В частности, правоохранители выяснят, могло ли желание выгодно продать квартиру стать "причиной противоправных действий матери, а также её знакомого в отношении ребёнка".

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова поделилась своими наблюдениями после общения с малышкой. По её словам, девочка нюхает фрукты и прочую еду, прежде чем взять в руки, отказывается спать в кровати и недавно впервые в жизни взяла в руки фломастер.

Напомним, пятилетнего ребёнка среди кучи мусора и грязи полицейские и спасатели нашли накануне. Оказалось, что малышка уже полгода не выходила на улицу, а последние несколько дней была дома одна без еды. Истощённая, немытая девочка с вросшей в шею резинкой для волос была экстренно доставлена в больницу. По мнению соседей, у её матери "беда с головой".