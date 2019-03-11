Стало известно, когда американцы снова высадятся на Луне

Превосходство в исследовании спутника Земли США планируют вернуть себе за счёт партнёрства с частными компаниями.

США намерены отправить на Луну астронавтов в 2028 году, сообщает NASA. Космическое агентство опубликовало проект бюджета на ближайшие годы.

Согласно документу, в 2020 году в США выделят 363 миллиона долларов на создание "большого аппарата" для доставки сначала грузов, а затем и астронавтов на Луну.

В тексте говорится, что Штаты надеются стать первыми и на пути к Луне, и на поверхности, и вокруг неё благодаря частным программам пилотируемых высадок.

Как ранее писал Лайф, администрация Дональда Трампа попросила у Конгресса США выделить 500 миллионов долларов в дополнение к общему объёму финансирования NASA, который составит в следующем году 21 миллиард.