Стало известно, когда американцы снова высадятся на Луне

США намерены отправить на Луну астронавтов в 2028 году, сообщает NASA. Космическое агентство опубликовало проект бюджета на ближайшие годы.
Согласно документу, в 2020 году в США выделят 363 миллиона долларов на создание "большого аппарата" для доставки сначала грузов, а затем и астронавтов на Луну.
В тексте говорится, что Штаты надеются стать первыми и на пути к Луне, и на поверхности, и вокруг неё благодаря частным программам пилотируемых высадок.
Как ранее писал Лайф, администрация Дональда Трампа попросила у Конгресса США выделить 500 миллионов долларов в дополнение к общему объёму финансирования NASA, который составит в следующем году 21 миллиард.
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