Очевидцы рассказали о дымящемся хвосте рухнувшего боинга Ethiopian Airlines

Самолёт Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевший крушение вскоре после вылета из Аддис-Абебы, начал гореть ещё во время полёта, об этом сообщает агентство AP.

Один из очевидцев трагедии рассказал, что видел шлейф чёрного дыма, который шёл из хвостовой части лайнера перед тем, как он рухнул. Кроме того, по его словам, прежде чем упасть на землю, самолёт совершил два резких поворота. А после падения был слышен громкий взрыв.

Ранее Лайф сообщал, что на месте крушения самолёта "Эфиопских авиалиний", жертвами которого стали все 157 пассажиров, были найдены оба чёрных ящика.