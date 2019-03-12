Депутат Рады назвал единственное условие выживания Украины

По мнению бывшего кандидата в президенты, стране не стоит становиться частью межгосударственного блока.

Депутат Верховной рады и экс-кандидат в президенты Украины Евгений Мураев рассказал, что именно может спасти страну. Он подчеркнул, что говорит об этом последние несколько лет.

— У Украины единственный шанс выжить — внеблоковое нейтральное государство с максимальной свободой и культурной децентрализацией для каждого региона с особым статусом для всех. Иначе мы её просто потеряем, — сказал парламентарий в эфире телеканала "Наш".

Ранее Мураев призвал украинские власти отказаться от антироссийских санкций и пересмотреть договор об ассоциации с Евросоюзом.