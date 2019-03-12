Помпео обрушился с обвинениями на Россию из-за ситуации в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео резко раскритиковал позицию России в отношении Венесуэлы и заявил, что Москва "игнорирует волю" венесуэльцев, поддерживая Николаса Мадуро.

Помпео считает, что центральную роль в "подрыве демократических устремлений" в Венесуэле играют Россия и Куба.

При этом он обвинил Москву в отвлечении внимания мировой общественности от гуманитарного кризиса в Боливарианской Республике, а также раскритиковал за финансовую поддержку Каракаса.

Напомним, в Венесуэле продолжается политический кризис из-за борьбы легитимного президента Николаса Мадуро с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который объявил себя главой государства и которого поддерживают США и ряд стран Запада. По некоторым данным, именно после консультаций с Вашингтоном Гуайдо объявил себя временным президентом.