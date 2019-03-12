Boeing модифицирует лайнеры 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

Изменения будут касаться принципов работы системы управления полётом, которая отвечает за недопущение срыва лайнера в пике.

Федеральное управление гражданской авиации США обяжет компанию Boeing провести модернизацию лайнеров серии 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после катастрофы с самолётом Ethiopian Airlines, хотя и признаёт их пригодными для полётов. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

В нём подтверждается, что сотрудники управления принимают участие в расследовании, а также сообщается о некотором сходстве этой катастрофы с падением самолёта Lion Air в октябре 2018 года. При этом отмечается, что расследование находится на раннем этапе и каких-либо выводов пока нет.

Кроме того, документ предписывает компании Boeing завершить усовершенствование системы управления полётом MCAS, которая и могла стать причиной крушения, поскольку отвечает за контроль над углами атаки лайнера — следит, чтобы нос не был задран слишком сильно, иначе самолёт сорвётся в пике. Предполагается, что эти изменения станут обязательными уже в апреле.

В то же время в Boeing заявили, что обновленное программное обеспечение будет установлено на все пассажирские самолёты Boeing 737 MAX уже в ближайшее время.

Незадолго до этого стало известно, что авиационные власти США выпустили предписание, в котором сказано, что лайнеры указанного типа пригодны для эксплуатации.

Ранее Лайф сообщал об очевидцах крушения самолета Boeing 737 "Эфиопских авиалиний", которые рассказывали о дымящемся хвосте лайнера незадолго до его падения.