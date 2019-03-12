Помпео обвинил "Роснефть" в покупке венесуэльской нефти вопреки санкциям США

Госсекретарь США Майк Помпео обрушился с критикой на "Роснефть" и её руководство. Он недоволен, что российская компания покупает венесуэльскую нефть "вопреки американским санкциям".

— Российская государственная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA… в разрез с санкциями Соединённых Штатов, — заявил Помпео.

Он утверждает, что таким образом Игорь Сечин "протягивает спасательный круг режиму", то есть законным властям Венесуэлы. Более того, Помпео также обвиняет российские власти в закупке золота латиноамериканской страны.

Напомним, отношения США и Венесуэлы обострились из-за разногласий из-за борьбы легитимного президента Николаса Мадуро с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя президентом и получившим одобрение США и ряда других стран.