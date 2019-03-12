МИД России направил Украине ноту со списком нарушений Договора о дружбе

Среди прочего Киев препятствует изучению русского языка в стране, содействовать которому обязался в соглашении.

МИД России в связи с прекращением действия с 1 апреля Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, направил украинской стороне ноту, в которой перечисляются допущенные со стороны Киева нарушения соглашения. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В частности, речь идёт о пункте, который требует "не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны" и не допускать, "чтобы её территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны".

Также МИД уличил Киев в систематическом нарушении статьи 12, в которой стороны обязуются обеспечить "защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности", а также "содействовать созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка на Украине и украинского языка в РФ".

— Всё это мы подробно изложили в соответствующей ноте в МИД Украины, — отметили в министерстве.

Москва призвала Киев соблюдать двусторонние и международные обязательства не на словах, а на деле. МИД РФ подчеркнул, что майданные власти под прикрытием борьбы с "агрессором" нарушают основополагающие права своего народа и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между россиянами и украинцами.

Напомним, 10 декабря президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление, что Киев принимает такие "опрометчивые решения". Действие соглашения истекает 1 апреля 2019 года.