"Легенда человеческого масштаба". Актёр Добронравов рассказал, каким был Этуш

Он отметил, что артист, несмотря на недуги, до последних дней продолжал трудиться в любимом театре.

Народный артист СССР Владимир Этуш для многих артистов был наставником и учителем. По словам заслуженного артиста РФ Виктора Добронравова, легендарного актёра он ещё помнит в качестве ректора Театрального училища имени Щукина.

— Потом посчастливилось быть коллегой в течение 15 лет, — добавил Добронравов. — Был и строг, и юмор до конца дней сохранял.

Этуша актёр считает легендой человеческого масштаба — он воевал, а затем всю жизнь посвятил театру.

— Дай бог каждому дожить до 96 лет и практически до последнего дня выходить на сцену, заниматься своим делом, — добавил он. — Это мечта наверно каждого профессионала в любой профессии.

Вместе с Этушем Добронравову играть не посчастливилось, в отличие от его педагога Евгения Князева, который отметил, что Владимир Этуш оставил большой след не только как актёр, но и как человек.

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Лайф ведёт прямую трансляцию прощания с актёром.