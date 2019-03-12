Проводили аплодисментами. С Владимиром Этушем простились в Москве

Выдающийся артист будет кремирован сегодня на Троекуровском кладбище, а 13 марта похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.

В Театре имени Вахтангова завершилась гражданская панихида по народному артисту СССР Владимиру Этушу. Проститься с выдающимся актёром пришли сотни его поклонников, родных и друзей, а также коллег по сцене. Среди тех, кто пришёл сегодня выразить дань памяти Этушу, были ректор Щукинского училища Евгений Князев, народный артист РФ Александр Галибин, заслуженный артист РФ Александр Олешко, актёр Леонид Ярмольник, теле-радиоведущий Давид Шнейдеров и многие другие. Когда гроб с телом артиста вынесли из здания, прозвучали продолжительные аплодисменты.

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта на 97-м году жизни. Дочь артиста Раиса рассказала, что причиной смерти отца могли стать проблемы с сердцем. Сегодня тело народного артиста будет кремировано на Троекуровском кладбище, а похороны состоятся 13 марта на Новодевичьем кладбище.