Порезал и избил кружкой. Россиянин напал на женщин в пивном баре в Ессентуках

Любитель выпить пива стал фигурантом дела о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

В Ессентуках 40-летний мужчина отказался покидать пивной бар, когда время подходило к закрытию, и решил напасть на продавца и посетительниц заведения, сообщают следователи Ставрополья.

Инцидент произошёл в конце февраля. Мужчина избил продавца, а потом пивным бокалом отходил по голове двух посетительниц бара.

— Впоследствии мужчина, угрожая убийством, имевшимся при нём ножом ранил всех трёх женщин. Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку потерпевшим удалось выманить его на улицу и закрыть за ним дверь, — говорится на сайте Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

На месте происшествия изъяты вещдоки, допрошены свидетели. Идёт следствие.

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