Порезал и избил кружкой. Россиянин напал на женщин в пивном баре в Ессентуках

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Порезал и избил кружкой. Россиянин напал на женщин в пивном баре в Ессентуках

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Следственный эксперимент. Фото: © СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Любитель выпить пива стал фигурантом дела о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений.

В Ессентуках 40-летний мужчина отказался покидать пивной бар, когда время подходило к закрытию, и решил напасть на продавца и посетительниц заведения, сообщают следователи Ставрополья.

Инцидент произошёл в конце февраля. Мужчина избил продавца, а потом пивным бокалом отходил по голове двух посетительниц бара.

Впоследствии мужчина, угрожая убийством, имевшимся при нём ножом ранил всех трёх женщин. Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку потерпевшим удалось выманить его на улицу и закрыть за ним дверь, — говорится на сайте Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

На месте происшествия изъяты вещдоки, допрошены свидетели. Идёт следствие.

Накануне Лайф рассказывал, о том что пьяный житель Арзамаса зарезал друга за то, что он не служил в армии.

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