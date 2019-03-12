За бюджетные деньги. Аваков обвинил Порошенко в подкупе избирателей

Украинский министр также раскрыл преступную схему, которой пользуется команда действующего президента.

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил действующего президента Незалежной Петра Порошенко и его команду в подкупе голосов избирателей. По словам украинского министра, всё это делается за счёт бюджетных средств.

— Выбирают 100 человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Этих людей записывают, идут в райсовет со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен, — приводят слова Авакова украинские СМИ.

При этом министр отмечает, что есть подозрения о подкупе голосов и командой Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Сергея Таруты. Каждый сигнал проверяется украинским МВД.

Как уже сообщал Лайф, политологи уверены, что Аваков оказывает предвыборное давление на Порошенко. Эксперты не исключают, что акции украинских националистов против украинского президента могли быть спланированы главой МВД Незалежной.