"Показал зубы". Предвыборное давление на Порошенко связали с Аваковым

Одним из примеров конфликта журналисты называют разногласие МВД и СБУ по поводу недавней "прослушки офиса Зеленского".

Политологи высказали предположение, что акции украинских националистов против Петра Порошенко могли быть спланированы главой МВД Украины Арсеном Аваковым. У президента с министром уже давно напряжённые отношения, пишет News.ru.

Как пример конфликтов двух политиков издание приводит заявления СБУ и МВД Украины по поводу "прослушки офиса кандидата в президенты Зеленского". Спецоборудование обнаружили сотрудники полиции. Оказалось, что оно было установлено СБУ.

— МВД открыто заявляет, что будет стоять на страже "честных выборов", а это коренным образом противоречит интересам действующего президента, — высказал мнение изданию директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

— Национальный корпус исторически близок к Авакову, и то, как синхронно — сначала в Киеве, а потом в Черкассах — произошли эти события, указывает на организованный характер, то есть был центр, который это координировал… Любой анализ показывает, что Аваков это сделал, чтобы показать Порошенко его место, — объяснил выступления националистов внефракционный депутат Верховной рады Сергей Лещенко.

По его мнению, это показывает, что Аваков решил "показать Порошенко его место".

— Эта ситуация — только начало. Аваков показал зубы, и у него есть ещё арсенал, с помощью которого он эти зубы может продолжить показывать, — считает Лещенко.

Ранее Лайф рассказывал, что 9 марта представители Национального корпуса пытались заблокировать кортеж Петра Порошенко в Черкассах, зажгли файеры и дымовые шашки и устроили драку с полицейскими, пострадало 22 правоохранителя. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков скромно назвал столкновения, устроенные радикалами, недопустимыми.

Первые слухи о конфликте Порошенко и Авакова появились ещё в 2017 году.