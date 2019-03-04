Не связано с выборами. СБУ оправдалась за прослушку офиса Зеленского

В ведомстве заявили, что действовали строго в рамках, предусмотренных украинским законодательством.

В Службе безопасности Украины (СБУ) признали, что это их сотрудники установили прослушивающие устройства на здании, где находится офис кандидата в президенты Владимира Зеленского. В ведомстве заверили, что исполняют решение суда и оно не связано ни с одним из кандидатов в президенты Украины.

— СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в Киеве по адресу Белорусская, 26. Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением, — пишет украинская спецслужба на своей странице в Facebook.

— По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеет отношение какой-либо кандидат, — добавляется в сообщении.

Ранее Лайф приводил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова. Тот отчитался, что сотрудники нацполиции нашли элементы аппаратуры прослушивания на крыше здания, где находится офис Зеленского.

Напомним, что сегодня Владимира Зеленского украинские социологи вновь назвали лидером президентской гонки. Причём его позиции только крепнут.