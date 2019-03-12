"Только пригубливает". Помощник Порошенко заверил, что тот не пьёт спиртное

В окружении украинского лидера заверяют, что слухи о его алкоголизме являются российскими фейками.

Спичрайтер президента Украины Олег Медведев рассказал, что Пётр Порошенко не употребляет алкогольные напитки и лишь позволяет себе смочить губы шампанским.

— По моему ощущению, Порошенко практически не употребляет алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или ещё что-то, он не пьёт, а скорее пригубливает, — рассказал Медведев в эфире телеканала ZIK.

Полтора года назад экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили также заявлял, что Порошенко не пьёт много. А когда случается, предпочитает французские и итальянские вина.

Несмотря на эти данные, украинского лидера часто обвиняли в пьяных выступлениях, например на мероприятии по запуску скоростного поезда из Киева в Борисполь.