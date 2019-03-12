"Роскосмос" рассказал о ракетном "царь-двигателе" и показал его на видео

Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2— РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 марта 2019 г.
Самый мощный ракетный двигатель РД-171МВ показала на своей странице в "Твиттере" госкорпорация "Роскосмос". В видео рассказывается, что при массе в десять тонн, тяга превысит 800 тонн.
По словам гендиректора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова, мощность двигателя составит 246 тысяч лошадиных сил. Агрегат разрабатывается для перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5".
Пуск ракеты "Союз-5" планируют произвести в 2022 году. На днях руководитель SpaceX Илон Маск назвал российские двигатели лучшими из имеющихся на сегодняшний день.
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