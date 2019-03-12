"Роскосмос" рассказал о ракетном "царь-двигателе" и показал его на видео

РД-171МВ создан на базе жидкостного двигателя РД-170 и исключительно из компонентов российского производства.

Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2 — РОСКОСМОС (@roscosmos) 12 марта 2019 г.

Самый мощный ракетный двигатель РД-171МВ показала на своей странице в "Твиттере" госкорпорация "Роскосмос". В видео рассказывается, что при массе в десять тонн, тяга превысит 800 тонн.

По словам гендиректора НПО "Энергомаш" Игоря Арбузова, мощность двигателя составит 246 тысяч лошадиных сил. Агрегат разрабатывается для перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5".

Пуск ракеты "Союз-5" планируют произвести в 2022 году. На днях руководитель SpaceX Илон Маск назвал российские двигатели лучшими из имеющихся на сегодняшний день.