"Роснефть" ответила на обвинения Помпео и пригрозила судом

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"Роснефть" ответила на обвинения Помпео и пригрозила судом

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В "Роснефти" ответили на обвинения американского госсекретаря Майка Помпео, что компания закупает венесуэльскую нефть вопреки санкциям США.

"Роснефть" оценивает последствия сделанных официальными лицами США заявлений и в случае выявления ущерба обратится за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права, — говорится в заявлении компании.

Там также напомнили, что компания занимается коммерческой деятельностью в интересах своих акционеров и никак не связана с политикой. В "Роснефти" поясняют, что работа в Венесуэле идёт в соответствии с международным правом и контрактами, которые были заключены задолго до односторонних санкций Штатов.

Ранее Помпео заявил, что, покупая венесуэльскую нефть, Игорь Сечин таким образом "протягивает спасательный круг режиму", то есть законным властям Венесуэлы.

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