Британские депутаты снова отвергли проект соглашения с ЕС по Brexit

Теперь, как обещала премьер Тереза Мэй, предстоит вынести на голосование вопрос выхода из Евросоюза вообще без сделки. До официального "развода" — 17 дней.

Британский парламент повторно отказался одобрить подготовленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения с Евросоюзом по Брекситу. Против проголосовал 391 депутат, за — 242.

Выходит, что за пару недель до назначенного выхода Лондона из ЕС у страны нет чётких условий с Брюсселем.

Ранее Мэй обещала, что если так произойдёт, то на следующий день придётся решать вопрос о том, стоит ли "разводиться" с Европейским союзом без сделки. После нынешнего голосования она подтвердила, что голосование по этому поводу состоится 13 марта 2019 года.

Как ранее писал Лайф, британский премьер разработала план обсуждения Брексита. Согласно этому графику, если вариант расставания с Брюсселем без соглашения депутаты тоже не одобрят, останется только одно — обсудить перенос даты Брексита, назначенного, напомним, на 29 марта.