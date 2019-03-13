Грузовой Boeing 747 врезался в мачту освещения в Шереметьево

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Грузовой Boeing 747 врезался в мачту освещения в Шереметьево

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Фото: © Facebook/ Международный аэропорт Шереметьево

Грузовой самолёт Boeing 747 авиакомпании AirBridgeCargo во время буксировки врезался в мачту освещения в аэропорту Шереметьево, сообщает Пятый канал.

Отмечается, что у самолёта повреждены законцовка крыла и закрылки. Сейчас борт осматривают техники.

Как ранее писал Лайф, подобный случай произошёл в феврале в Домодедово, но уже с пассажирским самолётом. Причиной стало то, что при посадке пилот авиакомпании "Ямал" потерял управление над лайнером.

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