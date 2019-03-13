В ГИБДД поддержали идею введения штрафов за превышение скорости на 10 км/ч

Однако уточнили, что вместе с этим может произойти и повышение лимита скорости движения на отдельных участках дорог.

Комментируя идею введения в России штрафа за превышение максимальной скорости на 10 км/ч, глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что ведомство одобряет эту инициативу.

— Конечно, поддерживаем, это необходимо делать, — сказал он журналистам в кулуарах совещания по вопросам безопасности в Приволжье.

Он отметил, что превышение скорости на один километр в час увеличивает риски возникновения ДТП на 3%, и добавил, что более строгую норму следует вводить, когда будут проинспектированы все дороги в России.

По словам Черникова, это необходимо для того, чтобы вместе с ужесточением пришло и некоторое послабление, ведь на ряде трасс ограничение скорости можно и увеличить.

— [Например] мы выявляем участки дорог, где четырёх- шестиполосное движение, разделённые транспортные потоки. Зачем там нужно 60 километров в час? — сказал Черников.

В таких местах предполагается ставить знаки, увеличивающие максимальную скорость, которая будет "подбираться" чуть ли не индивидуально в каждом случае.

Напомним, в декабре прошлого года правительственная комиссия по безопасности дорожного движения поручила разработать предложения по изменению КОаП, направленные на введение штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Позже эту идею поддержали в Минтрансе.