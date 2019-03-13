СМИ: Япония выразила недовольство по поводу учений на Курилах

На островах Итуруп и Кунашир российские мотострелковые подразделения прорвали оборону условного противника.

Правительство Японии направило России официальное представление в связи с учениями на юге Курильских островов, пишет агентство Kyodo.

Отмечается, что Токио "внимательно наблюдает" за военной активностью РФ в этом регионе.

Ранее на южнокурильских островах Итуруп и Кунашир начались тактические учения по ведению наступления в сложных условиях боя. В них приняли участие около 500 военных.

Отряды условного противника высадились на берегу и заняли оборону. Мотострелковые подразделения прорвали её под прикрытием танков Т-72Б и БМП-2 с помощью гранатомётов и миномётов комплекса "Сани".

Как ранее писал Лайф, в последнее время Россия и Япония активизировали диалог насчёт мирного договора, который не заключён со времён окончания Второй мировой войны. При этом в Москве подчеркнули, что вопрос о российском статусе Курильских островов не обсуждается.