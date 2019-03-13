Нашли СВУ и оружие. НАК опубликовал видео с места ликвидации боевика под Самарой

Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры спецоперации в Самарской области, в ходе которой был уничтожен боевик, планировавший теракт.
На кадрах видно, как бойцы регионального Управления ФСБ России проникают в дом злоумышленника, где находят оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.
Отмечается, что среди силовиков и гражданского населения погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливаются возможные сообщники преступника.
Ранее Лайф рассказывал, что в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области был уничтожен боевик, который планировал совершить теракт. По предварительной информации, его личность установлена.
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