Нашли СВУ и оружие. НАК опубликовал видео с места ликвидации боевика под Самарой

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Нашли СВУ и оружие. НАК опубликовал видео с места ликвидации боевика под Самарой

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Как уже сообщалось, нейтрализованный преступник планировал совершить террористический акт.

Национальный антитеррористический комитет опубликовал кадры спецоперации в Самарской области, в ходе которой был уничтожен боевик, планировавший теракт.

На кадрах видно, как бойцы регионального Управления ФСБ России проникают в дом злоумышленника, где находят оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.

Отмечается, что среди силовиков и гражданского населения погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливаются возможные сообщники преступника.

<p>Фото: © Национальный антитеррористический комитет</p>

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области был уничтожен боевик, который планировал совершить теракт. По предварительной информации, его личность установлена.

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