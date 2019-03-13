"Не наша головная боль". В Кремле прокомментировали русофобские законы США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что Кремль не видит конечной точки для законодателей в США, принимающих "русофобские законы" и вводящих санкции против РФ.

— Не наше дело и не наша головная боль. Это внутриамериканский процесс, — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что нетрудно спрогнозировать, что по мере приближения выборов в Штатах будет расти уровень русофобии, так как подобный приём в США является одним из электоральных инструментов.

Ранее палата представителей Конгресса США единогласно проголосовала за принятие закона, который требует раскрыть доходы президента РФ Владимира Путина. В Кремле заранее призвали не относиться к данному документу серьёзно и назвали его русофобскими потугами.