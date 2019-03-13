"Проснулись фантазии". Галкин ответил на обвинения в "заказе" убийства Киркорова

Он также попросил журналистов не беспокоить с вопросами Филиппа Киркорова, который "расстроен, что так дёшево".

Российский шоумен Максим Галкин прокомментировал заявление обвиняемого в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале Хидирнеби Казуева, который признался, что заказчиком преступления был именно Галкин.

— Весна наконец-то наступила. Люди просыпаются, просыпаются и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе, — заявил Галкин.

Он подчеркнул, что уважает труд журналистов, которые готовы из любой фантазии, вылезшей из-под снега, сделать новость.

— У меня только одна просьба, уважаемые журналисты: не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дёшево, — подытожил Галкин.

Напомним, ранее было завершено расследование дела в отношении четверых жителей Махачкалы, подозреваемых в подготовке взрыва на концерте артиста Филиппа Киркорова в 2017 году.

Обвиняемый в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале Хидирнеби Казуев попросил допросить Максима Галкина, Аллу Пугачёву и Киркорова, а также организовать с ними очную ставку. Более того, он утверждал, что за убийство "короля" отечественной эстрады ему предлагали два миллиона рублей.