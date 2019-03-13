В Киеве ждут хаоса из-за возвращения Саакашвили на Украину

Ирина Геращенко напомнила, что бывший грузинский лидер незаконно попал на территорию Незалежной, прорвав кордоны пограничников.

Возвращение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на территорию Украины грозит Незалежной беспорядками, хаосом и агрессией. Такое мнение на своей странице в "Фейсбуке" высказала первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

— Те, кто унижали украинских пограничников и прорывали украинскую границу, стремятся к реваншу, для них наша граница и наши защитники — это условность, статистика... Теперь нам анонсируют новый "Шатун" (так журналисты прозвали акции протеста, которые вспыхнули в Киеве в ноябре 2016 года. — Прим. Лайфа) на 1 апреля. Беспорядок, хаос и агрессию. Мол, ни один пограничник не посмеет остановить новую провокацию, — писала Геращенко.

Она также заявила, что против тех, "для кого украинская граница — фикция".

Напомним, что Саакашвили ранее заявил, что намерен прилететь на Украину 1 апреля. В качестве доказательства он предоставил авиабилет на телефоне. По его словам, состояться это должно сразу после того, как украинский лидер Пётр Порошенко покинет пост главы государства, проиграв на выборах президента.

Михаил Саакашвили — один из самых одиозных политиков современности. Президент Грузии с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013. Один из лидеров "Революции роз" в Грузии, советник президента Украины в 2015-2016 годах, а позже — активный участник протестов против режима Петра Порошенко. Подробную биографию Саакашвили читайте на сайте "Узнай всё".

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.