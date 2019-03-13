"Пациент стабильно тяжёлый". СМИ рассказали о риске отёка лёгких у Началовой

Артистка пока не приходит в себя и находится в состоянии сна, из которого её не выводят.

У 38-летней певицы Юлии Началовой, которая сейчас в больнице, есть риск отёка лёгких. Подробности о её состоянии узнал портал Super.

По словам источников издания, исполнительница на данный момент не приходит в себя и находится в состоянии сна, из которого её пока не выводят.

У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьёзное опасение врачей — существующий риск отёка лёгких источник Super в больнице

11 марта Началову экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. СМИ сообщали, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее стало известно, что артистку ввели в состояние искусственной комы.